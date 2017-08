Bram Som stond te springen op de bank toen Kipyegon won

Bram Som is de coach van een wereldkampioene. Maar op het moment dat zijn pupil Faith Kipyegon naar het goud snelde op de 1.500 meter was de voormalig topatleet niet in Londen, maar in de Franse Vercors...

Hij is op vakantie met zijn familie. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet betrokken is. "Ik heb staan springen op de bank...", glundert Som.

Ideaal scenario

Het geluk van de ene Nederlander is het verdriet van een andere Nederlandse. De zege van de Keniaanse Kipyegon ging namelijk ten koste van onder anderen Sifan Hassan. En dat was geen toeval.

"Dit was precies zoals we het doorgesproken hadden", aldus Som, die zijn pupil zij-aan-zij met Hassan uit de laatste bocht zag komen.

"Ze moest zo lang mogelijk wachten, liefst tot de laatste 60 meter. Want dan kun je iemand breken en dat zag je ook precies gebeuren met Sifan. Hoe vervelend ook voor haar, voor Faith was dit een ideaal scenario."