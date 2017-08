Zeven mensen omgekomen bij aardbeving in China

Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker zeven mensen omgekomen en meer dan tachtig mensen gewond geraakt, van wie 21 ernstig. De beving in de bergachtige provincie Sichuan had een kracht van 6,5. Het zuidwesten van China werd eerder vandaag getroffen door een aardverschuiving als gevolg van zware regenbuien. Daarbij kwamen zeker 24 mensen om het leven.

Van de zeven doden door de aardbeving zijn vijf toeristen. Over hun nationaliteit is niets bekend.

Aardverschuiving

De autoriteiten melden dat zo'n honderd toeristen vastzitten door een aardverschuiving na de beving. Het is onduidelijk of ze bedolven zijn of alleen van de bewoonde wereld zijn afgesneden doordat wegen zijn geblokkeerd.

De lobby van een groot hotel in het gebied zou zijn ingestort. Als gevolg daarvan zouden er mensen vast zitten in het hotel, maar er zouden ook 2800 mensen uit het gebouw geƫvacueerd zijn.

Tibetaanse herders

Het epicentrum van de aardbeving was in een gebied dat voornamelijk wordt bevolkt door Tibetaanse herders. In het gebied ligt ook een populair natuurreservaat. Op het moment van de beving zouden zich daar zo'n 38.000 toeristen bevinden.

Op sociale media is te zien dat er schade is in het gebied. Zijn er tegels van gebouwen gevallen. Mensen verzamelen zich op straat.

Elektriciteit

Volgens de staatstelevisie is de elektriciteitsvoorziening inmiddels hersteld en zijn militairen op weg om hulp te verlenen. Enkele tientallen huizen zouden zijn ingestort.