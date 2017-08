Doodsoorzaak baby Cuijk ook na sectie een raadsel

De oorzaak van de dood van een baby die in november overleed in een woning in Cuijk, is ook na sectie niet te achterhalen. Dat meldt de politie. Het onderzoek wordt daarom gesloten.

Een ambulance was die avond naar de woning gegaan om de moeder te helpen. Terwijl ambulancepersoneel met haar bezig was, raakte het kind onwel. De baby werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Om te achterhalen waaraan het kindje overleed, liet de politie zowel sectie op het lichaampje doen als toxicologisch onderzoek. Dat leverde echter geen duidelijkheid op.

Omdat volgens de politie nergens uit blijkt dat de baby door een misdrijf om het leven is gekomen, wordt het strafrechtelijk onderzoek gestopt. De moeder van het kind is daarover geïnformeerd, meldt Omroep Brabant. Het lichaam van de baby is teruggegeven aan de familie.