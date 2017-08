Groningen huurt Mexicaans talent van Manchester City

FC Groningen heeft zich versterkt met het Mexicaanse talent Uriel Antuna. De 19-jarige vleugelaanvaller wordt voor twee seizoenen gehuurd van Manchester City, dat hem deze zomer overnam van het Mexicaanse Santos Laguna.

Antuna, die veel indruk maakte op het WK onder 20 in mei in Zuid-Korea, is de zevende aanwinst voor Groningen deze zomer. Eerder haalde de club al Kevin Begois, Mike te Wierik, Django Warmerdam, Ritsu Doan, Todd Kane en Lars Veldwijk.

Antuna is nu nog in Mexico in afwachting van de benodigde papieren. Groningen hoopt dat hij volgende week naar Nederland kan afreizen voor de laatste details, de medische keuring en de presentatie.