Wekdienst van 26 juli: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen, eerst is het droog met geregeld zon en met 20 tot 23 graden wordt het iets warmer dan de afgelopen dagen. Later op de dag komt er vanuit het zuidwesten opnieuw regen.

Wat heb je gemist?

Meer mensen willen hun organen niet doneren

Het aantal mensen dat heeft geregistreerd of ze wel of geen orgaandonor willen zijn, is iets gestegen, meldt het CBS. In maart hadden ruim 6 miljoen mensen van 12 jaar en ouder hun keuze in het donorregister laten opnemen. Dat is 41 procent van de mensen in die leeftijdsgroep. Van hen gaven er ruim 3,5 miljoen aan dat ze na hun dood donor willen zijn, enkele tienduizenden meer dan een jaar eerder.