Van misbruik beschuldigde kardinaal voor Australische rechter

De Australische kardinaal George Pell is voor het eerst voor de rechter verschenen in Melbourne. Hij wordt ervan verdacht dat hij jaren geleden als bisschop meerdere kinderen heeft misbruikt. Pell spreekt alle beschuldigingen tegen.

Details over de verdenkingen tegen de 76-jarige kardinaal moeten nog bekend worden gemaakt, maar hij is de hoogste rooms-katholieke geestelijke tot nu toe die terechtstaat in verband met seksueel misbruik.

Zero tolerance

Pell geldt als de derde man van het Vaticaan, waar hij verantwoordelijk is voor de financiën. Door die positie behoort hij tot de inner circle van paus Franciscus, voor wie het dus ook schadelijk is dat Pell voor de rechter staat.

De paus heeft een 'zero tolerance'-beleid afgekondigd ten aanzien van seksueel misbruik binnen de kerk, maar heeft niettemin Pell in 2014 in zijn hoge functie benoemd. Er waren toen al beschuldigingen dat Pell in zijn tijd als aartsbisschop van Melbourne en Sydney misbruikzaken van andere geestelijken had toegedekt. De paus wil niets zeggen over de rechtszaak tegen zijn rechterhand; hij wil de uitkomst van het proces in Australië afwachten.

Kluwen

De eerste, korte, zitting was helemaal gewijd aan formaliteiten, maar door de status van Pell binnen de Rooms-Katholieke Kerk was de publieke belangstelling enorm. Bij het verlaten van de rechtszaal werd Pell beschermd door meer dan tien politieagenten die hem door een haag van cameraploegen en journalisten moesten loodsen, terwijl zijn aanhangers en tegenstanders zich op de achtergrond luidkeels lieten horen.

De volgende zittingsdag waarbij Pell aanwezig zal zijn, is op 6 oktober.