Ook in Groot-Brittannië gaan diesel en benzine in de ban

Auto's die rijden op benzine of diesel worden vanaf 2040 in Groot-Brittannië verboden. De komende jaren komt er voor diesels op de ruim tachtig drukste wegen in het land mogelijk een heffing of zelfs een rijverbod, als andere maatregelen niet werken. Het nieuwe beleid wordt vandaag officieel bekendgemaakt, melden Britse media.

De Britten volgen met het uitbannen van auto's met een verbrandingsmotor het voorbeeld van Frankrijk, waar ook vanaf 2040 alleen nog elektrische auto's verkocht mogen worden. De Noren gaan nog sneller: die willen in 2025 al stoppen met auto's die rijden op fossiele brandstoffen.

Rechtszaak

De Britse regering neemt de maatregelen niet uit zichzelf. Een rechter heeft in een zaak die door een actiegroep was aangespannen, geoordeeld dat de overheid de wet overtreedt door in steden te hoge concentraties stikstofdioxide toe te staan. Dieselmotoren stoten veel van die stof uit. De rechter sommeerde de overheid ook om maatregelen te nemen tegen de luchtvervuiling en die uiterlijk maandag bekend te maken.

Verder staat het kabinet-May onder druk van de Europese Commissie, die dreigt met boetes en een rechtszaak bij het Europees Hof van Justitie als de Britten zich niet houden aan de door Brussel vastgestelde maximale stikstofdioxide-waarden. Die zijn sinds 2010 in 90 procent van de stedelijke gebieden in Groot-Brittannië boven de toegestane grens.

Gestraft

Verdere maatregelen behelzen onder meer het minder vervuilend maken van bussen, de invoering van een groene golf op doorgaande wegen, het weghalen van verkeersdrempels en het veranderen van de indeling van wegen.

Lobbyclubs van automobilisten zullen naar verwachting protesteren tegen de nieuwe maatregelen. Onder de Labourkabinetten die tot 2010 aan de macht waren werd het gebruik van dieselauto's juist gestimuleerd, omdat moderne dieselmotoren minder vervuilend zouden zijn dan benzinemotoren.

Daarom wil de huidige regering er wel alles aan doen om te voorkomen dat dieselrijders worden gestraft met heffingen of een rijverbod.