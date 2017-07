Duitsland haalt troepen weg van Turkse luchtmachtbasis

Duitsland is zoals verwacht begonnen met het terugtrekken van troepen van de Turkse luchtmachtbasis in Incirlik. Het gaat om 260 militairen die vanuit Turkije meedoen aan de strijd tegen IS.

Het vertrek is het gevolg van de verslechterde relatie tussen Duitsland en Turkije en werd begin juni aangekondigd. Duitse parlementsleden mochten van Turkije meerdere keren de eigen troepen niet bezoeken, omdat Duitsland asiel verleent aan Turkse militairen en diplomaten en hun families, die na couppoging van vorige zomer zijn gevlucht.

De 260 militairen, meerdere Tornado-toestellen en een tankvliegtuig gaan naar een luchtmachtbasis in Jordanië. Het duurt tot oktober voor de troepen weer operationeel zijn.

Duitsland blijft wel op een luchtmachtbasis in Konya. Parlementariërs mochten die basis van Turkije wel bezoeken.