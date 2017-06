Duitse regering besluit tot terugtrekking troepen Turkije

De Duitse regering heeft besloten om de Duitse militairen die gestationeerd zijn in Turkije, uit dat land terug te trekken. Dat heeft minister van Defensie Von der Leyen op de Duitse televisie bekendgemaakt. Wanneer de aftocht plaatsvindt, is nog onduidelijk. De troepen verhuizen van de Turkse luchtmachtbasis Inçirlik naar een basis in Jordanië.

Het besluit is een gevolg van de verslechterde relatie tussen Duitsland en Turkije. Ankara verbood leden van de Bondsdag onlangs om de troepen in Inçirlik te bezoeken. Het gaat om 260 militairen die vanuit Turkije meedoen aan de strijd tegen Islamitische Staat.

Onderbreking

De militairen worden overgeplaatst naar de basis Al-Asrak, nabij de zuidgrens van Syrië. De verhuizing betekent dat de Duitse verkenningsvliegtuigen en het tankvliegtuig die voor de strijd tegen IS worden gebruikt, twee tot drie maanden lang niet kunnen worden ingezet, zei Von der Leyen. Ze gaat met de Amerikanen, die de leiding hebben over de anti-IS-coalitie, bespreken hoe dit gat opgevuld moet worden.

De regering heeft voor de overplaatsing geen goedkeuring nodig van de Bondsdag, die normaal gesproken meepraat over alle defensieaangelegenheden. Alle fracties in de Bondsdag zijn overigens voor het weghalen van de troepen uit Turkije.

De ergernis onder Duitse politici over de Turkse weigering om parlementariërs toe te laten tot Inçirlik is groot. Een laatste poging van minister van Buitenlandse Zaken Gabriel om Ankara op andere gedachten te brengen, mislukte maandag.

Turkije besloot tot het bezoekverbod, nadat Duitsland politiek asiel had verleend aan Turkse militairen die na de mislukte couppoging in Turkije niet meer terug wilden naar hun vaderland.