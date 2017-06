Rutte teleurgesteld in Asscher om lerarensalarissen

Premier Rutte is teleurgesteld over de opstelling van vice-premier Asscher over de lerarensalarissen. "Ja, wat moet ik daar nu mee jongens", zegt Rutte. "We hebben vier jaar ontzettend goed samengewerkt. Dit stelt mij een beetje teleur."

Asscher eist dat in de begroting voor volgend jaar de lerarensalarissen omhoog gaan en de koopkracht voor alle Nederlanders "fatsoenlijk" is verdeeld. Anders zetten de PvdA-ministers hun handtekening niet onder de Prinsjesdagstukken, zegt hij.

Geen goed woord

Rutte vindt dat Asscher dit niet kan maken omdat de PvdA nog samen met de VVD in het demissionaire kabinet zit. Dat kabinet heeft de verantwoordelijkheid om een voorzichtige begroting te maken, zegt Rutte, en dat betekent geen extra geld uitgeven.

Ook CDA-leider Buma, die met Rutte probeert een nieuw kabinet te formeren, heeft geen goed woord over voor de opstelling van Asscher. Hij vindt dat Asscher als vicepremier maar één verantwoordelijkheid heeft, en dat is een begroting opstellen waar geen nieuw beleid in zit. Buma: "Anders moet hij mee komen onderhandelen over een nieuw kabinet."

Woedend

VVD-onderhandelaar Zijlstra is woedend. "Het is onkies om een demissionair kabinet je wil op te leggen", zegt hij. De eis van Asscher kost volgens hem de komende jaren 500 miljoen euro. Zijlstra vindt dat Asscher "niet het lef" zou moeten hebben daar nu om te vragen.

Gisteren nog schreef PvdA-minister Bussemaker samen met VVD-staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer dat de leraren op de basisschool er nu geen extra geld bij krijgen, mede omdat het kabinet demissionair is.