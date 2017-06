Kabinet: geen eenvoudige oplossing voor lerarenprobleem

Leraren op de lagere school krijgen niet meer salaris en het kabinet kan nu weinig doen omdat het demissionair is. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer. Ze zeggen dat er geen eenvoudige oplossingen zijn voor het lerarenprobleem, maar dat ze wel maatregelen willen om de leerkrachten tegemoet te komen.

Morgen staken basisschoolleraren het eerste uur voor meer salaris en een lagere werkdruk.

Over het lerarentekort schrijven Bussemaker en Dekker: "We hebben begrip voor de moeilijke positie waarin schoolbesturen zich kunnen bevinden. De gehele onderwijsketen wil voorkomen dat het oplopende lerarentekort leidt tot een verslechtering van onderwijs voor onze leerlingen".

Er komt daarom een scholingsbudget van 2500 euro per persoon, bedoeld om het lerarentekort terug te dringen. In totaal wordt 1,25 miljoen euro uitgetrokken om 500 werkloze leraren terug de klas in te krijgen.

Thuis met een uitkering

Momenteel zitten ruim 6000 mensen thuis met een uitkering, terwijl ze opgeleid zijn om voor de klas te staan.

Dekker en Bussemaker willen ook dat de zij-instroom, bijvoorbeeld van het bedrijfsleven naar het onderwijs, wordt bevorderd. Leraren uit het voortgezet onderwijs kunnen aanspraak maken op een subsidieregeling om op een basisschool te gaan werken.