Asscher wil hogere salarissen basisonderwijs regelen

Demissionair minister Asscher van Sociale Zaken vindt dat het zittende kabinet de salarissen in het basisonderwijs moet verhogen. In een interview met het AD zegt hij dat het demissionaire kabinet dat zal regelen als er niet op tijd een nieuw kabinet komt.

In de krant doet Asscher een oproep aan de onderhandelaars om haast te maken. Hij is niet van plan om met de handen over elkaar te zitten en genoegen te nemen met een begroting op Prinsjesdag waarbij de lagere inkomens niet profiteren van de verbeterde economie.

Asscher zegt dat hij niet medeverantwoordelijk wil zijn voor een "onfatsoenlijke begroting". Dat betekent volgens hem ook hogere salarissen in het basisonderwijs. "Zo'n maatregel kost geld, maar we zullen het doen", zegt Asscher. Leraren op basisscholen gaan deze maand in staking om een salarisverhoging af te dwingen.