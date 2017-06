Leraren gaan staken voor meer salaris en lagere werkdruk

Jonge docenten in het basisonderwijs gaan staken voor meer salaris en een lagere werkdruk. Leraar Thijs Roovers van de belangengroep 'PO in Actie' heeft dat aangekondigd in het programma Jinek op NPO1. Op 27 juni gooien ze de schooldeuren het eerste uur dicht om actie te voeren in Den Haag. De komende weken is er een petitie waarin de leraren ouders vragen ze te steunen.

Samen met presentatrice Sophie Hilbrand, die als moeder van kinderen van 5 en 7 de actie ondersteunt, vertelde Roovers in Jinek over de plannen. Volgens Roovers zijn de scholieren de dupe als er te weinig leerkrachten zijn. De leraren voeren al een tijd actie, maar vinden dat er niet naar hun waarschuwingen en argumenten is geluisterd.

Niet Dekker, maar Rutte

Hilbrand vindt dat de leraren van haar kinderen zo weinig betaald krijgen, dat je het uitbuiting zou kunnen noemen. Ze wijst erop dat onder leraren het vaakst een burn-out ontstaat. Een op de vier leraren in het basisonderwijs heeft een burn-out (gehad). Leraren gaan vaak uit idealisme door met werken, ook al kunnen ze niet meer, zei Hilbrand.

Ze verwijten staatssecretaris Dekker ook dat hij vindt dat leraren op middelbare scholen meer mogen verdienen dan hun collega's op de basisschool. Ze zullen de 27e dan ook geen petitie aanbieden aan Dekker, maar aan demissionair premier Rutte.

Formatie

Onlangs zegde de belangengroep, die zegt te spreken namens 40.000 van de 120.000 leraren in het basisonderwijs, in een open brief het vertrouwen op in demissionair staatssecretaris Dekker. Dekker zegt dat het vanwege de formatie niet mogelijk is nu extra geld te beloven voor de leraren.

Het personeelstekort groeit binnen acht jaar naar 10.000 arbeidsplaatsen, erkent ook Dekker. Steeds meer klassen worden naar huis gestuurd, omdat er geen juf of meester meer is. In Nijmegen riep een school onlangs ouders met een onderwijsbevoegdheid op voor de klas te gaan staan.