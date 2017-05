Nijmeegse basisscholen roepen ouders op om voor de klas te staan

De Nijmeegse scholengroep Conexus heeft een oproep gedaan aan ouders om voor de klas te staan als er geen invalkrachten te vinden zijn. Dat moet voorkomen naar huis worden gestuurd als hun juf of meester ziek is. Bij de groep zijn 31 basisscholen aangesloten.

Ouders die bevoegd zijn als leraar of zijn opgeleid als onderwijsassistent zouden kunnen bijspringen als leerkracht. Andere ouders worden opgeroepen om als vrijwilliger kinderen op te vangen, bevestigt de scholengroep naar aanleiding van berichtgeving in het AD.

Volgens bestuurder Toine Janssen komen de ouders in beeld als een school alles heeft geprobeerd. "Dat wil zeggen kinderen over andere groepen verdelen, een stagiaire inzetten of de directeur voor de klas zetten. Daar zijn grenzen aan en we hebben de afgelopen tijd gemerkt dat we daardoor helaas kinderen naar huis moesten sturen."

Minder pabo-studenten

Volgens Janssen is dit de opmaat van een naderend lerarentekort. Nu al wordt het moeilijker om invalkrachten te vinden. "Er kiezen minder mensen voor het onderwijs. Dat heeft onder meer te maken met salariƫring, verhalen over een hoge werkdruk en de aanscherping van toelatingseisen tot de pabo", aldus Janssen.

Hij heeft al een reactie van een ouder die zich wil laten omscholen tot leraar. "We gaan kijken hoe we diegene daarbij kunnen helpen."