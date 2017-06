PvdA op ramkoers om lerarensalarissen

De PvdA ligt op ramkoers met de VVD over de lerarensalarissen. PvdA-leider en vice-premier Asscher eist dat in de begroting van volgend jaar wordt geregeld dat de salarissen omhoog gaan.

"De werkdruk is heel hoog. Die leraren hebben een punt", zegt hij. "En het gaat beter met de economie dus er is ook ruimte voor zo'n salarisverhoging."

Oppositiepartij

De PvdA zit nog met de VVD in het kabinet zolang er geen nieuw kabinet is. Tot die tijd draagt de PvdA dus regeringsverantwoordelijkheid, maar is met negen zetels in de Tweede Kamer tegelijkertijd een oppositiepartij.

"We willen het netjes overdragen. Je kan niet van de PvdA verwachten dat we onze handtekening onder iets zetten waar we het niet mee eens zijn", voegt hij er aan toe.

Asscher zegt dat de PvdA-ministers in het kabinet pas hun handtekening onder de begroting zetten als de lerarensalarissen omhoog gaan en de koopkracht voor alle Nederlanders "fatsoenlijk" is verdeeld.

Prinsjesdag

Eind augustus moet de begroting voor volgende jaar, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, rond zijn. Premier en VVD-leider Rutte heeft dus nog de tijd om er met een nieuwe coalitie uit te komen.

Het is in principe haalbaar dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op tijd overeenstemming bereiken, maar de onderhandelingen tussen de vier partijen moeten nog beginnen.

Op de vraag of de PvdA uit het demissionaire kabinet stapt als de VVD de inkomensmaatregelen niet wil nemen, antwoordt Asscher: "Ik ga daar nu niet op vooruitlopen."

Politiek verslaggever Ron Fresen: "De PvdA heeft gisteren met de VVD overleg gehad over de begroting en daarin de zaak op scherp gezet. Asscher dreigt tussen de regels door dat de PvdA anders uit het kabinet stapt en de VVD dan maar alleen een begroting indient."