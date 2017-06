Basisschoolleraren staken, kinderen kunnen uurtje langer slapen

Leraren in het primair onderwijs geven vandaag het eerste uur geen les. Bij bijna alle basisscholen zullen de deuren om 08.30 uur dicht blijven. De leraren spreken niet van een staking, maar van een prikactie. Vanmiddag bieden docenten en ouders op het Malieveld in Den Haag een petitie aan.

De actie wordt georganiseerd door het PO-front. Dit is een samenwerking van de actiegroep POinactie met onderwijsbonden, schoolleiders en bestuurders.

Het PO-front laat zich horen omdat de leraren ontevreden zijn over het salaris. Basisschoolleraren krijgen minder betaald dan hun collega's in het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn ze ontevreden over de hoge werkdruk.

Volgens de actiegroep is het aantal burn-outs nergens zo hoog als in het basisonderwijs. Ze pleiten voor meer geld dat gebruikt kan worden voor meer handen in de klas, kleinere klassen en minder administratie.