Twee prijzen binnen een etmaal voor schrijver Frank Westerman

Schrijver Frank Westerman heeft de VPRO Bob den Uylprijs gekregen voor het beste Nederlandstalige reisboek. Een woord, een woord is een zoektocht naar een antwoord op terreur. De prijs bestaat uit een bedrag van 7500 euro.

Het is voor Westerman de tweede prijs voor hetzelfde boek binnen 24 uur. Gisteren kreeg hij de De Brusseprijs uitgereikt voor het beste journalistieke boek. Daarmee won hij 10.000 euro.

Persoonlijke ervaringen

Voor Een woord, een woord onderzocht Westerman de bewering dat de pen machtiger is dan het zwaard. Aanleiding is de terroristische aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs, in januari 2015, en de aanslagen die volgden.

Ook heeft hij zijn persoonlijke ervaring gebruikt met de Molukse treinkapingen die hij als kind meemaakte. In zijn journalistieke leven was hij als correspondent getuige van de oorlog in Bosniƫ en de Tsjetsjeense terreur in Rusland.

'Wapenbroeder'

Volgens de jury van de VPRO Bob den Uylprijs is er meer dan ooit behoefte aan schrijvers die op zoek gaan naar de verhalen achter de propaganda, de oneliners van Twitter en de gehackte sociale media. Schrijvers en journalisten zijn wapenbroeders in de strijd tegen leugen en bedrog, oordeelt de jury. "Frank Westerman is zo'n wapenbroeder."