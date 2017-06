Brusseprijs 2017 voor journalist Frank Westerman

De Brusseprijs voor het beste journalistieke boek gaat naar Frank Westerman voor Een woord een woord. Dat is bekendgemaakt in een speciale uitzending van Met het Oog op Morgen.

Westerman was als scholier getuige van de Molukse stakingsacties in de jaren 70 en versloeg als correspondent de oorlog in Bosnië en terreuraanslagen van Tsjetsjenen in Rusland. In Een woord een woord onderzoekt Westerman wat het antwoord op terreur moet zijn.

Volgens de jury heeft Westerman (52) zijn persoonlijke ervaringen en betrokkenheid omgezet in een journalistieke zoektocht naar het antwoord "op een van de meest klemmende vragen, zeker ook van deze tijd".

Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden. Uit het recordaantal van 182 inzendingen waren vijf boeken genomineerd.