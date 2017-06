Nederland is geen belastingparadijs maar een 'verhullingsparadijs'

Panama Papers

Precies door de deskundigheid bij Nederlandse trustkantoren komt Nederland als klein land relatief vaak voor in de Panama Papers, legden de journalisten Kleinnijenhuis van Trouw en Eikelenboom van Het Financieele Dagblad vanmorgen uit.

Zij kregen met vierhonderd andere journalisten wereldwijd inzage in de Panama Papers, de onthullingen over belastingontduiking via de Panamese belastingadviseur Mossack Fonseca. De Kamercommissie wilde hen graag als deskundigen verhoren.

Naïef

Eikelenboom heeft weinig vertrouwen in het kwaliteitskeurmerk dat trustkantoren voor zichzelf in het leven hebben geroepen. "Een van de eerste trustkantoren die het keurmerk kreeg werd een paar maanden later binnengevallen door de FIOD omdat er niks deugde", vertelde hij. "Mensen die geloven in zelfregulering zijn naïef."

De ingewikkelde constructies worden niet alleen verzonnen om belasting te ontduiken, maar ook om crimineel geld of bepaalde zakelijke transacties onzichtbaar te maken.

"Er wordt vaak over belastingparadijzen gesproken maar je zou het eigenlijk verhullingsparadijzen moeten noemen," zegt Kleinnijenhuis. "Als jij buiten beeld wilt blijven dan kan dat."