Islamitische Staat eist aanslag Londen op

Terreurgroep Islamitische Staat heeft de aanslag in Londen van gisteravond opgeëist. Dat meldt het Britse persbureau Reuters zondag op basis van media die gelieerd zijn aan IS.

Bij de aanslag in het centrum van de stad zijn 7 mensen omgekomen, 21 mensen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Terroristen reden met een busje in volle vaart over de London Bridge en staken daarna mensen neer in het nabijgelegen Borough Market. De drie daders zijn door de politie neergeschoten.

Bij meerdere invallen in het oosten van Londen zijn gisteren twaalf mensen opgepakt die in verband worden gebracht met de aanslag. Er is ook een inval gedaan in de woning van een van de aanslagplegers.

Premier Theresa May zei in een persconferentie dat ze pleit voor een hardere aanpak van terrorisme in binnen- en buitenland.