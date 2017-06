Londense politie doet invallen en pakt 12 mensen op

De Britse politie heeft in verband met de aanslag van gisteravond in Londen in het oosten van de stad meerdere invallen gedaan en twaalf mensen opgepakt. Volgens Britse media is ook een inval gedaan in de woning van een van de aanslagplegers.

Een buurman verklaarde tegenover Sky News dat hij de bewoner herkende op foto's van de politie. Hij zou een vader van jonge kinderen zijn geweest die er al drie jaar woonde. De buurman beschreef hem als een innemend persoon die zich inzette voor de buurt en daklozen.

Bij de aanslag in het centrum van Londen vielen zeven doden. Ook de drie daders kwamen om; zij werden door de politie doodgeschoten op de plek van de aanslag.