Wekdienst van 25 mei: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen! Het wordt een zonnige dag, met aan het begin wat bewolking. Het wordt 21 graden in het noorden en maximaal 25 in het zuiden. Morgen ook volop zon met maximaal 27 graden, in het weekend kan het tropisch weer worden.

Wat heb je gemist?

Foto's bewijsmateriaal aanslag Manchester uitgelekt, Britten woedend

The New York Times heeft foto's gepubliceerd van bewijsmateriaal van de bomaanslag in Manchester. Het gaat onder meer om stukken rugzak en een batterij. Op andere foto's is aanslagpleger Salman Abedi terwijl hij met een rugzak door een winkelcentrum loopt. Een vrouw die was opgepakt in verband met de aanslag is vannacht vrijgelaten, er zitten nog zes mensen vast.