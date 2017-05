Verdachte vrouw Manchester weer vrijgelaten

De Britse politie heeft de vrouw die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslag in Manchester weer vrijgelaten. Ze is geen verdachte meer.

Er zitten nu nog zes mannen vast in Groot-Brittannië in verband met de aanslag. Een van hen is een broer van dader Salman Abedi. In Libië zijn de vader en een andere broer van Abedi opgepakt.

Intussen gaat het onderzoek naar de aanslag verder. Vanochtend vroeg deed de politie een inval bij een woning in Manchester. Daarbij werd volgens de BBC een gecontroleerde explosie uitgevoerd. Wat de politie heeft laten ontploffen, is niet duidelijk.

Explosief materiaal

De krant The Independent schrijft dat er tijdens een huiszoeking materiaal is gevonden waar bommen van gemaakt kunnen worden. Bronnen van de krant zeggen dat de kans groot is dat er later nog meer wordt gevonden.