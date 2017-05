Egypte blokkeert 21 sites om 'banden met terrorisme'

Egypte heeft 21 sites geblokkeerd omdat ze terrorisme zouden steunen. Een van die sites is die van de Arabische nieuwsorganisatie Al Jazeera, meldt het Egyptische staatspersbureau MENA. Het Britse persbureau Reuters bevestigt dat een aantal van de geblokkeerde sites niet toegankelijk is.

MENA meldt op basis van een overheidsbron dat de sites worden gefinancierd door Qatar en dat ze zijn geblokkeerd vanwege banden met terrorisme. Sommige sites zouden gelieerd zijn aan de in Egypte verboden Moslimbroederschap. Caïro beschuldigt Qatar ervan dat het de Moslimbroederschap steunt.

De Egyptische nieuwssite Mada Masr is ook geblokkeerd. Zelf zegt de nieuwsorganisatie geen banden te hebben met Qatar of islamisten.

Al Jazeera

Het is niet de eerste keer dat de autoriteiten in Egypte achter Al Jazeera aan zitten. In december vorig jaar werd een journalist van Al Jazeera gearresteerd voor het aanzetten tot opruiing tegen de staat.

Journalist Mahmoud Hussain wordt ook verdacht van het verzinnen van nieuwsreportages.

Meer landen

Egypte is niet het enige Arabische land dat sites ontoegankelijk heeft gemaakt. Gisteren blokkeerden Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten een aantal sites vanwege vermeende banden met Qatar. Ze zijn boos op het oliestaatje omdat het kritiek zou hebben op de VS en Iran zou steunen.