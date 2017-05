Twee nieuwe slachtoffers misbruik bij PSV melden zich

Een van de nieuwe slachtoffers werd in de jaren 70 op 12-jarige leeftijd door zijn trainer meegenomen naar de kleedkamer van het eerste elftal. Daar werd hij gedwongen om in bad te gaan zitten. De trainer zou bij hem in bad zijn gaan zitten en zich hebben vergrepen aan de jongen.

De man heeft nooit iets verteld aan zijn ouders. "Ik hield vol dat er niets was gebeurd. Ik schaamde me en was bang dat de trainer boos op me zou worden en me uit het elftal zou zetten."