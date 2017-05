Waarom jij vandaag wél vrij bent, maar je buurman niet

Het merendeel van de Nederlanders zou op Bevrijdingsdag graag vrij zijn. Waarom hebben eigenlijk alleen ambtenaren vandaag een automatische vrije dag en de rest niet? Het is toch een nationale feestdag? Een aantal vragen en antwoorden.

"Het is inderdaad een nationale feestdag, maar dat je dan ook recht hebt op een vrije dag is een hardnekkig misverstand", zegt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen. "Het recht op een vrije dag regel je in een cao. Of als die er niet is in de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. De overheid gaat daar niet over."

Maar dan zou in de cao ook geregeld kunnen worden dat je op Eerste of Tweede Kerstdag moet werken. Tenminste, in theorie, zegt Van Gelderen. "Al zou het interessant zijn om te zien of zo'n cao bij de rechter standhoudt. De vrije Kerstdagen zijn natuurlijk een bekend gebruik in Nederland. De rechter zou dan moeten bepalen of er sprake is van een verworven recht. Ik denk niet dat een werkgever er snel in slaagt daar verplichte werkdagen van te maken."

Vrije dag ruilen

Nu blijkt bijna de helft van de Nederlanders bereid om een christelijke vrije feestdag in te ruilen voor vrij op Bevrijdingsdag. Om dat voor elkaar te krijgen moet dus de cao aangepast worden, vertelt Van Gelderen. "Makkelijk lijkt me dat niet, want dan moeten de werknemers en werkgevers het dus eens worden welke dag ze dan inruilen."