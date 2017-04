Meer Nederlanders willen Bevrijdingsdag als vrije dag

Een groeiend aantal Nederlanders vindt dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag moet worden. Dat komt naar voren uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2017, uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

70 procent van de mensen is voorstander van een vrije Bevrijdingsdag. Vorig jaar was dat 60 procent.

Motie

Nu is Bevrijdingsdag slechts eenmaal in de vijf jaar een vrije dag; de eerstvolgende keer is in 2020. In 1981 werd een motie aangenomen om van 5 mei een jaarlijkse vrije dag te maken, maar dat leidde niet tot een vrije dag voor iedereen.

Wel werd Bevrijdingsdag in 1990 bestempeld als nationale feestdag, maar tot nu toe is het een dag gebleven waarop de meeste mensen gewoon moeten werken. Honderdduizenden ambtenaren en werknemers in het onderwijs zijn wel vrij.

"Als ik met werkgevers en werknemers spreek, dan vinden ze het buitengewoon logisch en belangrijk ook", zegt voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. "Maar het lukt niet om het te regelen. Ik zou in dit geval aan de partijen die een kabinet aan het vormen zijn willen vragen om het in het regeerakkoord te regelen."

Verbondenheid

Uit het Vrijheidsonderzoek blijkt ook dat Nederlanders zich bij de Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei het sterkst met elkaar verbonden voelen, ten opzichte van andere momenten van nationale betekenis. Acht op de tien Nederlanders voelen zich dan met elkaar verbonden, ten opzichte van 64 procent met Koningsdag.