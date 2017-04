Ook MIVD waarschuwt voor Russische digitale slagkracht

Na de AIVD waarschuwt vandaag ook de MIVD voor Russische digitale dreiging en toenemende destabilisering van de westerse wereld. Het afgelopen jaar is de Russische dreiging tegen Nederlandse, Europese en NAVO-belangen toegenomen, zegt de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bij het verschijnen van het jaarverslag over 2016.

"Rusland wil invloed houden in de landen om haar heen en streeft naar een flink kleinere rol van de NAVO omdat ze zich bedreigd voelt", zegt MIVD-directeur Onno Eichelsheim. "Bovendien wil Rusland erkenning als militaire grootmacht, in staat om grootschalige conflicten te voeren."

Hybride oorlogvoering

Daartoe maakt Rusland al langere tijd gebruik van zogeheten hybride oorlogvoering. Dat is een vorm van oorlogvoering waarbij, zonder dat er sprake is van een openlijk conflict tussen twee staten, gewerkt wordt met een mix van politieke, militaire, economische, informatie- en cybermiddelen.

Het westerse optreden wordt daarbij afgeschilderd als anti-Russisch, hysterisch, schijnheilig en escalerend, terwijl Rusland het eigen optreden presenteert als humanitair, redelijk en deëscalerend, aldus het jaarverslag.

Hackers

Vooral de Russische militaire inlichtingendienst GRU is actief. Zij heeft hackers in dienst die de publieke opinie in het westen bestoken en traditionele media aanvallen. De hackers proberen ook buitenlandse verkiezingen te beïnvloeden, zoals dat in Amerika is gebeurd door mailverkeer van de Democratische Partij te stelen en te publiceren.

De GRU was ook betrokken bij het hacken van het Wereld Anti-Doping Agentschap, WADA, waarbij medische rapporten van atleten werden onderschept.

De MIVD waarschuwt dat de cyberdreiging door Rusland onze samenleving kan ontwrichten. Hacks kunnen gebruikt worden om te spioneren, informatie te manipuleren en vitale netwerken en systemen te saboteren. Dat kan schadelijk zijn voor de economie, de infrastructuur en het leger, zegt de MIVD. Zo is op mobiele telefoons van officieren van het Oekraïense leger een spionage-app gevonden waarmee Rusland troepenbewegingen kon volgen.