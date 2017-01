Trump aanvaardt bevindingen over Russische hack

Aanstaand president Trump aanvaardt nu de conclusie van de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Rusland met cyberaanvallen heeft geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Reince Priebus, onder Trump de nieuwe chefstaf van het Witte Huis, heeft gezegd dat er mogelijk een Amerikaanse reactie zal komen.

Priebus zei dat in een interview in het tv-programma Fox News Sunday. Hij liet weten dat Trump nu aanvaardt dat het Russische hackers waren die achter de infiltratiepogingen zaten in de Democratische Partij.

De nieuwe president zal de inlichtingendiensten vragen aanbevelingen op te stellen over een Amerikaans antwoord. Vervolgens gaan we mogelijk tot actie over, zei Priebus, zonder concreet te worden.

Trump was aanvankelijk uitermate sceptisch over Russische betrokkenheid bij het hacken van de Democratische Partij. Vrijdag, nadat hij persoonlijk op de hoogte was gesteld door topfunctionarissen van de inlichtingendiensten, erkende hij voor het eerst dat het mogelijk was dat Russische hackers hebben geprobeerd in te breken in computers van de Democraten. Maar hij legde er vooral de nadruk op dat de hackpogingen absoluut geen invloed hebben gehad op het verkiezingsresultaat en dat de Democratische Partij het heeft laten gebeuren.