Meer omzet voor Unilever dankzij hogere prijzen

Voedings- en zeepmiddelenconcern Unilever boekte in de eerste drie maanden van dit jaar een omzet van 13,3 miljard euro. De omzetgroei van bijna 3 procent is helemaal te danken aan de hogere prijzen, want de volumes waren lager.

Unilever noemt de marktomstandigheden uitdagend. IJs, thee, shampoo, tandpasta, zeep en toiletblokjes kenden omzetgroei, maar bij soep en sauzen was dat niet het geval.

De omzet in India vertoonde herstel na de dip als gevolg van het afschaffen van de kleine 500 en 1000 roepie-biljetten. Daardoor konden veel mensen niets kopen. In Braziliƫ blijft Unilever last houden van de economische crisis.

In Europa en Noord-Amerika liep de omzet terug. De kooplust van consumenten in Europa is niet groot en prijsaanbiedingen drukken de omzet. In het Verenigd Koninkrijk zijn de prijzen juist verhoogd door het goedkope Britse pond.

Margarine

Begin april kondigde Unilever aan dat de 'spreads' (margarine, boter en andere smeersels) in de verkoop gaan, als onderdeel van een nieuwe strategie. Het bedrijf voelt zich hiertoe gedwongen door de overnamepoging van Kraft-Heinz. Die bood 134 miljard voor het concern.

In het handelsbericht van de kwartaalresultaten geeft Unilever daarom ook de omzetcijfers exclusief de 'spreads'. De omzet zonder de margarine komt uit op 12,6 miljard euro. De wereldwijde botermarkt krimpt, vooral in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Europa is goed voor de meeste margarine-omzet, zo'n 400 miljoen euro.