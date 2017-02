Unilever en Kraft Heinz: de kater na een dronken weekend

Het is een van de kortste overnamepogingen ooit: in twee dagen een reusachtig bod op tafel leggen en dat 48 uur later, na twee nachtjes slapen, weer van tafel halen. Wat een majeur en verpletterend gebaar van 134 miljard euro had moeten worden, verschrompelde in onhandigheid.

Unilever maakte er zelf vrijdag al niet veel woorden aan vuil. We doen het niet. We willen het niet. Het bod is niet alleen te laag, er is geen match. Punt uit. Kraft Heinz is geschrokken van de scherpe afwijzing van Unilever en de publieke ophef.

Kraft druipt af. In de gezamenlijke persverklaring van Kraft en Unilever gaat de ketchupfabrikant door het stof, zich uitputtend in aardigheid met het uitspreken van respect voor cultuur, strategie en leiderschap bij Unilever. Het klinkt als een mea maxima culpa en excuses, dat we het aangedurfd hebben een overnamebod te doen. Het is weliswaar een gezamenlijk persbericht, maar verder hebben de twee niks met elkaar.

Meer kwaad dan goed

Naar verluidt heeft Unilever het bod van Kraft Heinz vrijdag laten lekken, waardoor Kraft met de overnameplannen én de afwijzing van Unilever naar buiten moest komen . Unilever had daardoor een mentale voorsprong. Het bekend worden kwam te vroeg, zei Kraft in een aparte persverklaring: "De belangstelling was publiek gemaakt in een veel te vroeg stadium. Onze bedoeling was om op een vriendschappelijke basis verder te gaan, maar Unilever maakte duidelijk dat het geen overname wil."

Kraft Heinz concludeert dan ook dat het "het beste is om dan een stap opzij te zetten zodat beide ondernemingen kunnen focussen op hun eigen plannen om waarde te creëren".

De grootaandeelhouders van Kraft Heinz, investeringsmaatschappij 3G en superbelegger Warren Buffett (met bijna de helft van de aandelen in handen), besloten zondag het bod terug te trekken. Het publieke debat over de overname in media, analisten, vakbonden en zelfs in Britse regeringskringen, aangevoerd door Unilever-topman Paul Polman, zou meer kwaad dan goed doen.

Aandeel

Het aandeel Unilever dook maandag bij opening van de Amsterdamse beurs omlaag, met 7 procent. Vrijdag steeg het aandeel met 12 procent, ondanks dat Unilever een overname direct van de hand had gewezen. De handenwrijvende beleggers die smulden en toastten op een mogelijke biedingsstrijd, houden er een kater aan over.

Bij slagen van de overname zou het op een na grootste voedingsconcern ter wereld ontstaan, met een omzet van 80 miljard, net iets kleiner dan de nummer één, het Zwitserse Nestlé. De prijs was super, het hoogste overnamebod ooit voor een Nederlands bedrijf, bijna twee keer meer dan drie banken in 2007 voor ABN Amro op tafel legden.

Komt Kraft nog een keer terug, met een beter bod en een andere aanpak? De kans daarop is de komende tijd nihil.

Keukenkastje

De twee bedrijven staan met hun producten in bijna alle keukenkastjes, kelders en koelkasten. Pindakaas, boterolie, ijs, soep, pindasaus, ketchup, pap, broodstrooisels, enzovoort. Volgens Unilever-topman Polman kopen dagelijks twee miljard mensen ergens in de wereld een product van Unilever.

Kraft is veel kleiner dan Unilever, maar met de hulp van financiering door banken, strakke kostenbesparingen en gegoochel met de schuldbalans zou het gekund hebben. Alleen staan banken niet echt te trappelen voor financiering bij een onwillig bedrijf en management. Deze keer verslaat Goliath David.

Kraft heeft een omzet van 25 miljard euro, Unilever 53 miljard. Alleen is Kraft winstgevender. Aan elke euro omzet verdient Kraft 15 cent, tegen een dubbeltje bij Unilever. Lijkt niet veel, maar is wel 50 procent meer en dat is precies de worst die investeerders lokt.