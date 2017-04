Turkse referendum begonnen, meer macht voor Erdogan?

Ook werd het nee-kamp actief tegengewerkt bij het organiseren van manifestaties. Omdat in Turkije nog altijd de noodtoestand van kracht is vanwege de couppoging, is het op veel plekken haast onmogelijk een vergunning te krijgen voor openbare bijeenkomsten.

Met dat laatste kregen de voorstanders van Edogans plannen ook te maken. Niet in de laatste plaats in Nederland, waar AKP-ministers geen campagne-bijeenkomsten mochten houden.

Wordt het een eerlijke stembusgang?

Turkije heeft een sterke traditie van een eerlijke stembusgang. Er zijn waarborgen in het systeem die zorgen dat het proces zonder fraude verloopt. Toch zijn er dit keer ook zorgen.

De meeste burgerinitiatieven die bij vorige verkiezingen nog observeerden in de stembureaus, zijn als onderdeel van de zuiveringen na de mislukte coup opgerold. Controleren of het stemmen eerlijk verloopt, ligt nu vooral bij vertegenwoordigers van politieke partijen.

Zeker in het voornamelijk Koerdische zuidoosten van Turkije is dat een punt van zorg. In dat gebied wordt sinds de zomer van 2015 weer hevig strijd geleverd tussen Koerdische militanten en het Turkse leger. Honderden politici van de Koerdische HDP-partij zijn gevangengezet op verdenking van samenwerking met terroristen. In veel kiesdistricten is de HDP volledig ontmanteld en zijn alleen vertegenwoordigers van Erdogans AKP aanwezig in de stembureaus.

Bovendien zijn in het afgelopen jaar honderdduizenden mensen in het zuidoosten ontheemd geraakt door de gevechten. Velen van hen staan nergens meer ingeschreven en kunnen dus niet stemmen.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die bij verkiezingen namens de lidstaten de stembusgang volgt, is met een team aanwezig in Turkije. Maar met die 24 mensen is het niet mogelijk om overal waarnemers in de stembureaus te hebben. Hun observatie zal zich dus beperken tot een algemeen beeld.

Wie stemt ja, wie stemt nee?

De vermoedelijke ja- en nee-stemmen lopen door het hele politieke landschap heen. Links niet zo verdeeld; de grootste oppositiepartij CHP, die bij de laatste verkiezingen 25 procent van de stemmen kreeg, is tegen. Net als de voornamelijk Koerdische HDP (11 procent).

Aan de rechterkant is het beeld rommeliger. Erdogans AKP, in 2015 goed voor 49 procent van de stemmen, is voor de veranderingen. Maar binnen die partij is er ook verzet. Er is een groep gematigder, pragmatische AKP'ers die liever compromissen ziet dan de confrontatiepolitiek van Erdogan. Oude zwaargewichten in de partij, zoals oud-president Abdullah Gül en oud-premier Ahmet Davutoglu, hebben openlijk hun twijfels over het nieuwe systeem uitgesproken.

Lucas Waagmeester sprak met de studente Sena. Zij besloot na lang wikken en wegen om Erdogan bij het referendum te steunen.