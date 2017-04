We kijken heel veel tv... maar wel steeds minder

Tv kijken is op zijn retour. We kijken in Nederland met zijn allen nog altijd meer dan drie uur per dag naar de buis, maar het aantal kijkminuten neemt al een paar jaar af.

Vandaag werd bekend dat voor het tweede jaar op rij het aantal verkochte tv-abonnementen is gedaald. Volgens onderzoeksbureau Telecompaper liep het aantal terug met 60.000 tot 7,4 miljoen. Ter vergelijking: het aantal Netflix-abonnementen steeg vorig jaar naar 2 miljoen, 700.000 meer dan in 2015.

Minder tv's

"Steeds meer mensen besluiten om geen tv te nemen of hun abonnement op te zeggen", stelt het onderzoeksbureau. "De zogenoemde cord-nevers en cord-cutters kijken dan tv en video via internet."

Het aantal verkochte televisietoestellen is de afgelopen jaren inderdaad teruggelopen, bevestigt een ander onderzoeksbureau, GfK. Vorig jaar werden 1.016.000 tv's verkocht, in 2014 waren dat er ruim 200.000 meer.

Jongeren schakelen uit

Die omslag lijkt vooral te komen door jongeren. Kijkers tussen de 20 en 34 kijken steeds minder televisie: van 161 minuten per dag in 2013 naar 126 minuten per dag vorig jaar. Ruim een half uur minder dus. Ook kinderen zitten minder voor de buis.