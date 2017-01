Groei Netflix overtreft verwachtingen

Netflix heeft er in het laatste kwartaal van 2016 7 miljoen abonnees bijgekregen. Dat zijn er 1,8 miljoen meer dan analisten hadden verwacht. Door de onverwacht goede kwartaalcijfers steeg de waarde van het aandeel met 8 procent.

Verantwoordelijk voor de groei zijn vooral series als The Crown, over de jonge jaren van de Britse koningin Elizabeth II, en The Gilmore Girls en Black Mirror.

De Amerikaanse aanbieder van internettelevisie heeft wereldwijd 94 miljoen abonnees. Het bedrijf wil dit jaar de grens van 100 miljoen doorbreken. Dit jaar is 5,6 miljard euro uitgetrokken voor nieuwe producties.