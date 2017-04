Plasterk: geen massale vlucht Venezolanen naar Curaçao

Minister Plasterk spreekt tegen dat Venezolanen massaal op de vlucht slaan naar Curaçao. In antwoorden op Kamervragen van D66 noemt hij de situatie in Venezuela wel zeer verontrustend. De vragen waren gesteld naar aanleiding van stukken in de media over duizenden Venezolaanse vluchtelingen.

Er is al lange tijd veel politieke en economische onrust in Venezuela. Vorige week schoof het gerechtshof het parlement opzij.

Plasterk schrijft aan de Kamer dat er een lichte toename is van migranten die het Caribisch deel van het koninkrijk illegaal proberen te bereiken en die daarna weer teruggaan.

Patrouilles en controles

Het kabinet denkt dat, ook als de toestand verder verslechtert, Venezolanen vooral naar andere plekken in Venezuela gaan of over land naar Colombia of Brazilië reizen. Toch bereidt de koninkrijksregering zich voor op een toename. Diverse instanties blijven alert op de situatie. Verder zijn patrouilles geïntensiveerd en grenscontroles verscherpt.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft dat tot nu toe 20 Venezolanen op Curaçao asiel hebben aangevraagd. Eén familie van drie mensen heeft de vluchtelingenstatus gekregen. Op Aruba zijn twee aanvragen gedaan en op Bonaire nog geen.