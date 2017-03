Hooggerechtshof Venezuela schuift parlement opzij

Het hooggerechtshof in Venezuela heeft alle bevoegdheden van het parlement overgenomen. Volgens het hof lapt het parlement de grondwet aan zijn laars. Het zou maatregelen tegenhouden die de zieltogende economie van het Latijns-Amerikaanse land weer aan de praat moeten krijgen.

Sinds eind 2015 is het parlement voor tweederde in handen van de centrumrechtse oppositie. Het Hof staat aan de kant van de linkse president Nicolás Maduro, die steeds meer per decreet regeert.

Pogingen van de oppositie om een referendum te houden over het afzetten van Maduro, zijn door de rechter geblokkeerd.

Dictatuur

Het hooggerechtshof stak al eerder een stokje voor besluiten die door het parlement waren genomen. Nu het hof de macht volledig heeft overgenomen spreekt parlement bij monde van voorzitter Julio Borges van een "staatsgreep" en van "dictatuur". Volgens hem komt de machtsovername uit de koker van Maduro. "Maduro heeft nu alle macht."

Andere landen in Zuid-Amerika reageren verontrust. Peru riep meteen zijn ambassadeur uit Venezuela terug. Ook landen als Brazilië, Colombia, Argentinië en Chili reageren bezorgd. De Verenigde Staten spreken van een "ernstige tegenslag voor de democratie in Venezuela."