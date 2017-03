Protesten in Venezuela na opzijschuiven parlement

In Venezuela wordt geprotesteerd tegen het besluit van het hooggerechtshof om alle bevoegdheden van het parlement over te nemen. In de hoofdstad Caracas zijn veiligheidstroepen ingezet om demonstranten uiteen te drijven.

Het besluit van het hooggerechtshof heeft tot veel kritiek geleid in Venezuela. Tegenstanders zeggen dat door de maatregel alle macht bij president Maduro komt te liggen. De Venezolaanse hoofdaanklager Ortega, die de regering doorgaans steunt, heeft gezegd dat de stap van het hooggerechtshof in strijd is met de grondwet.

Vanochtend liepen groepjes studenten in een protestmars naar het gerechtsgebouw in Caracas. Ook blokkeerden demonstranten een belangrijke toegangsweg naar de hoofdstad. De verwachting is dat de komende uren meer mensen de straat op gaan.