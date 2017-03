Regering VS in beroep tegen opschorten inreisverbod

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is in beroep gegaan tegen het besluit van een federale rechter in Hawaï om het inreisverbod van president Trump voor onbepaalde tijd op te schorten.

De rechter hield er al rekening mee dat de regering in beroep zou gaan, toen hij zijn besluit gisteren nam. In zijn vonnis schreef hij dat de blokkade niet wordt opgeheven in afwachting van de uitkomst een eventueel beroep.

President Trump wil inwoners van Jemen, Somalië, Sudan, Syrië, Libië en Iran weren. Hij zegt dat een inreisverbod voorkomt dat terroristen het land binnenkomen.

Het is de tweede poging van Trump om een inreisverbod in te voeren. De vorige keer blokkeerde een rechter het verbod, omdat het ongrondwettelijk was. Trump kwam daarop met een aangepast inreisverbod, maar dat werd op de dag dat het in had moeten gaan opgeschort door de rechter in Hawaï.