Rechter op Hawaï blokkeert ook nieuw inreisverbod Trump

Een rechter in de Amerikaanse staat Hawaï heeft het nieuwe inreisverbod van president Trump opgeschort. Het zou vandaag, 16 maart, ingaan, maar dat kan nu dus niet. De staat had gevraagd het nieuwe inreisverbod op te schorten, omdat het decreet volgens Hawaï discriminerend is.

Trump kwam begin deze maand met een nieuw inreisverbod, nadat de eerste versie door een rechter was afgewezen. In het nieuwe verbod staat dat mensen uit zes overwegend islamitische landen tijdelijk geen visum krijgen. Dat is volgens het Witte Huis nodig om islamitische terroristen te weren uit de Verenigde Staten.

De rechter op Hawaï blokkeerde het verbod op 15 maart rond 21.00 uur lokale tijd, enkele uren voordat het decreet van kracht zou worden. Volgens de advocaten van de Amerikaanse staat is ook deze versie van het decreet in strijd met de grondwet.