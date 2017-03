SpaceX lanceert met succes tweedehands raket

Voor het eerst is er een gerecyclede raket in een baan om de aarde gebracht. Het gaat om de Falcon 9 van SpaceX, die vorig jaar in april al eens in de ruimte is geweest. De raket landde daarna veilig op een platform in zee.

Om 00.27 uur Nederlandse tijd werd de raket opnieuw de ruimte in geschoten vanaf Cape Canaveral in Florida, dit keer om een Luxemburgse communicatiesatelliet in een baan om de aarde te brengen.

De eerste trap, het deel dat de raket genoeg snelheid moet geven om buiten de dampkring te komen, is opnieuw veilig geland op het zeeplatform.