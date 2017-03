Zuid-Korea arresteert afgezette president Park

De afgezette president van Zuid-Korea, Park Geun-hye, is gearresteerd op verdenking van corruptie en machtsmisbruik. Dat gebeurde nadat ze negen uur lang was verhoord.

De rechtbank vaardigde een arrestatiebevel tegen haar uit omdat onderzoekers van justitie bang waren dat Park bewijsmateriaal zou verdoezelen.

Zij verloor haar presidentiële onschendbaarheid toen het hooggerechtshof haar afzetting deze maand bekrachtigde. Het parlement besloot in december al dat Park uit haar functie moest worden gezet.

Corruptieschandaal

De 65-jarige Park kwam onder vuur te liggen omdat ze geheime informatie zou hebben doorgespeeld aan een vertrouweling. Daarnaast zou ze te nauwe banden hebben gehad met grote Zuid-Koreaanse bedrijven, zoals Samsung. Park zou de bedrijven hebben overgehaald tientallen miljoenen over te maken aan stichtingen.

Park bood vorige week haar excuses aan voor haar rol in het schandaal, toen zij aankwam bij het kantoor het Openbaar Ministerie in Seoul voor verhoor. In haar eerste verklaring sinds haar afzetting verklaarde ze dat ze niets fout heeft gedaan.