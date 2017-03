Constitutioneel hof Zuid-Korea zet president Park af

Het hooggerechtshof van Zuid-Korea heeft unaniem besloten dat de in diskrediet geraakte president Park Geun-Hye moet worden afgezet. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het land dat een democratisch gekozen staatshoofd gedwongen weg moet.

De uitspraak betekent dat er binnen twee maanden verkiezingen moeten worden gehouden om een opvolger te kiezen.

Massademonstraties

In december besloot het parlement al dat Park uit haar functie moet worden gezet. Dit is nu bekrachtigd door het constitutionele hof, dat acht rechters telt. In de maanden daarvoor demonstreerden miljoenen Zuid-Koreanen tegen Park, die was verwikkeld in een corruptieschandaal.

In de opiniepeilingen heeft Moon Jae-in, die in de verkiezingen van 2012 verloor van Park, een comfortabele voorsprong. Uit peilingen voorafgaand aan de uitspraak van het hooggerechtshof bleek dat 70 tot 80 procent van de Zuid-Koreanen wilde dat Park zou opstappen.

Rond de president speelde lange tijd een groot politiek schandaal. Park stuurde toespraken door naar een vertrouweling, die ze moest herschrijven. Op die manier kreeg Choi Soon-Sil mogelijk geheim materiaal in handen.