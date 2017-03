China waarschuwt VS tegen escalatie met Noord-Korea

China heeft de VS gewaarschuwd dat de spanningen met Noord-Korea niet mogen leiden tot een conflict. De waarschuwing kwam van minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, na een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Rex Tillerson. Die bezocht vandaag voor het eerst zijn collega in China.

De twee hadden het onder meer over Taiwan, handel en de spanningen met Noord-Korea. Pyongyang breidt zijn raketprogramma steeds verder uit, tot ergernis van Washington. Vorige week werden nog meerdere langeafstandsraketten afgevuurd.

Tillerson zei gisteren bij een bezoek aan Zuid-Korea dat het geduld van de VS met Noord-Korea opraakt. Een preventieve aanval op het communistische land ligt inmiddels op tafel. Tillerson zei dat Wang ermee had ingestemd om Noord-Korea ervan te overtuigen een beter pad te kiezen. De VS wil eigenlijk dat China, de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea, ook sancties oplegt maar die toezegging is niet gedaan.

Wang benadrukte dat beide landen zich moeten toeleggen op diplomatie om de problemen vredig op te lossen. Hij noemde het gesprek met Tillerson openhartig, pragmatisch en productief.

Machtsuitbreiding

Een paar uur voor het bezoek kondigde China aan dat het een zandbank in de Zuid-Chinese Zee gaat bebouwen. De VS wil niet dat het land haar macht in die zee uitbreidt. Het is niet bekend of de ministers daarover met elkaar hebben gesproken. Verscheidene in de regio maken aanspraak op eilandjes in de Zuid-Chinese Zee.

Tillerson bezoekt deze week verschillende landen in Azië. Voor zijn bezoek aan Zuid-Korea was hij in Japan. Morgen staat een bezoek aan de Chinese president Xi Jinping op het programma. Mogelijk brengt Xi volgende maand een bezoek aan president Trump in de Verenigde Staten.