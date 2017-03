Aanvallen op Kieskompas en Stemwijzer in nasleep Turkije-rel

De kieshulp-website Kieskompas is vandaag in een constant gevecht verwikkeld om DDoS-aanvallen af te slaan en online te blijven. "Sinds vanochtend nemen de aanvallen toe. We zijn op en af bezig om de boel stabiel te houden", zegt Willem Blanken, de directeur van Kieskompas.

Ook Stemwijzer wordt nog steeds bestookt en was meerdere keren slecht bereikbaar

Gistermiddag en -avond lagen Kieskompas en Stemwijzer ook al onder vuur. Na een rustigere nacht namen de cyberaanvallen vanmorgen weer in volle hevigheid toe. "De website lag er vandaag al drie of vier keer uit", zegt Blanken.

Ingenieurs Google

De organisatie kreeg hulp van Google om de website weer online te krijgen. "De ingenieurs hebben ons geholpen met het opzetten van nieuwe infrastructuur. Dat helpt in zoverre dat we het vannacht weer draaiende hebben gekregen."

De hulp van de internetgigant is welkom, zegt Blanken. "Het is een serie diensten onder de naam Project Shield. Ze bieden hulp aan organisaties die staan voor vrijheid van meningsuiting en het doel zijn van DDoS-aanvallen. Daar hebben ze dus veel ervaring op dat gebied."

Bij een DDoS-aanval worden de servers van een site met zo veel informatie bestookt dat de webpagina offline gaat.

Aangifte

Kieskompas heeft nog geen idee wie er achter de aanvallen zit. "Dat blijft speculeren. Maar we zijn er nu ook niet mee bezig om erachter te komen."

Kieskompas en Stemwijzer doen samen aangifte van de aanvallen. Er is ook contact met een cyberteam van de politie in Den Haag, zegt Blanken. "Zij kijken met ons mee om te voorkomen dat we onbedoeld sporen wissen als we de website na een aanval weer online zetten."