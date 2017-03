'Liedje voor Jørgensen, medelijden met Dolberg'

"Deze spits mag wel wat meer complimenten krijgen", zegt Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal, pratend over topscorer Nicolai Jørgensen die Feyenoord zondag aan een 5-2 zege op AZ hielp. Oud-trainer Co Adriaanse valt hem bij: "Jørgensen scoort, geeft assists, werkt hard, doet normaal."

Even wordt zelfs de vergelijking met Marco van Basten getrokken. De Deen maakte een goal die vrijwel een kopie was van de goal van Van Basten tegen West-Duitsland op het EK van 1988. Met Rick Karsdorp in de rol van aangever Jan Wouters en Ron Vlaar in de rol van verdediger Jürgen Kohler.