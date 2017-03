Wel of geen Turkse campagne in Nederland: een overzicht

Onduidelijkheid in Hengelo

Ook het bezoek van de Turkse minister Kaya van Familiezaken aan Hengelo gaat niet door, blijkt aan het begin van de avond. In de Overijsselse stad is voor vrijdag een bijeenkomst georganiseerd door een lobby-organisatie van de Turkse AK-partij in Nederland. Het team voert campagne voor een 'ja'.

"Gezien de commotie hebben we in overleg met de burgemeester besloten om de zaal niet te verhuren. Ook naar aanleiding van wat er in Rotterdam is gebeurd", zegt een woordvoerder van het zalencentrum. Het is niet duidelijk of de Turkse minister haar bezoek aan Nederland afzegt of dat ze een andere zaal zoekt.

Kabinet

In een reactie benadrukt premier Rutte vandaag nog maar eens dat het standpunt van het kabinet niets met de aanstaande verkiezingen in Nederland heeft te maken. "Dit vinden wij zowel voor als na 15 maart", zei hij.