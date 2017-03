Turkse minister in Hamburg: vertel ons niets over democratie

"Duitsland hoeft Turkije niets te vertellen over democratie en mensenrechten. Dat land onderdrukt zelf systematisch alle Turken die er wonen. Bovendien steunt Europa alle vormen van terrorisme tegen Turkije." Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu in Hamburg.

Omdat een politieke bijeenkomst in een evenementenhal in Hamburg was verboden, sprak de minister vanaf het bordes van het Turkse consulaat in de stad. In de tuin stonden een paar honderd genodigden, die Cavusoglu toejuichten en met Turkse vlaggen zwaaiden.

Nadat de manifestatie in een hal was verboden, haalde de Turkse regering hard uit naar de Duitsers. Cavusoglo had het over een repressief systeem in Duitsland en president Erdogan had het zelfs over nazipraktijken. De Duitse regering noemde dat schandelijke uitspraken.

Referendum

Leden van de Turkse regering willen in landen als Duitsland en Nederland campagne gaan voeren over het aanstaande referendum over uitbreiding van de presidentiële macht in Turkije. Duitsland zegt dat dat alleen kan als hun komst tijdig wordt aangekondigd en als de Turkse politici zich aan de regels houden. Dat zou in twee gevallen niet het geval zijn geweest en daarom zijn bijeenkomsten verboden.

Nederland onderzoekt juridische mogelijkheden om de komst van Cavusoglu naar Rotterdam tegen te houden. Die wil daar zaterdag Turkse Nederlanders toespreken.