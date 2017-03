Aboutaleb wacht nog met besluit Turkse campagnebijeenkomst

Er is nog geen besluit genomen of de Turkse minister van Buitenlandse Zaken campagne mag voeren in Rotterdam. Dat heeft burgemeester Aboutaleb gezegd tegen de NOS.

De Turkse minister Cavusoglu wil zaterdag in Rotterdam Turkse Nederlanders motiveren om te stemmen vóór een nieuwe Turkse grondwet, die president Erdogan meer macht geeft. Premier Rutte noemde het bezoek ongewenst. Aboutaleb sloot zich daar eerder bij aan.

Aboutaleb kan als burgemeester beslissen of de bijeenkomst mag doorgaan, maar hij wacht daar nog even mee. Hij zegt erop te vertrouwen dat de internationale diplomatie en politiek hun werk doen en dat Cavusoglu zelf afziet van het bezoek. Volgens de normen die in het internationale verkeer worden gehanteerd, gaat iemand niet campagne voeren in een buitenlandse plaats wanneer dat ongewenst is, zegt Aboutaleb.

Hamburg

De burgemeester wil zich daar nu niet mee bemoeien omdat de zaak nu nog bij premier Rutte en minister Koenders van Buitenlandse Zaken ligt. Wel zegt hij zich voor te bereiden en advies te vragen voor het geval "de beslissing op mijn bordje komt te liggen".

Hij benadrukt dat hij de minister niet kan weren uit Rotterdam, maar alleen de bijeenkomst kan verbieden. En dat kan alleen als daarvoor een reden is die te maken heeft met openbare orde of veiligheid. "Ik heb geen bevoegdheid om te kijken naar de inhoud of de bedoelingen van mensen."