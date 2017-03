Kabinet: pro-Erdogan-campagne in Nederland ongewenst

Het kabinet wil niet dat de Turkse regering op 11 maart in Nederland campagne komt voeren om stemmen te winnen voor een nieuwe grondwet. Vandaag werd bekend dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken naar een manifestatie in Rotterdam wil komen.

"De Nederlandse regering heeft vandaag inderdaad bevestiging gekregen van Turkse autoriteiten dat een campagnemanifestatie in Nederland in de planning staat. We achten dit niet gewenst en we zullen dit overbrengen aan de Turkse regering", laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Op 16 april is er in Turkije een referendum over een nieuwe grondwet. Die legt kort gezegd de macht bij de president, in plaats van bij de volksvertegenwoordiging. Minister Cavusoglu wil campagne voeren voor Erdogan.

Openbare orde

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam deelt het standpunt van de regering, laat zijn woordvoerder weten. Aboutaleb houdt de komende dagen nauw contact met het kabinet over de ontwikkelingen rond het aangekondigde bezoek van Cavusoglu.

Aboutaleb zou de bijeenkomst alleen kunnen tegenhouden als de openbare orde verstoord dreigt te worden. Andere juridische mogelijkheden heeft hij niet, zegt hij.