'Nieuw inreisverbod VS: zes islamitische landen tijdelijk uitgesloten'

De Amerikaanse president Trump ondertekent vandaag naar alle waarschijnlijkheid een aangepast inreisverbod. Dat meldt zijn adviseur Kellyanne Conway. Volgens persbureau AP krijgen reizigers uit zes overwegend islamitische landen tijdelijk geen nieuw visum meer voor de VS. Mensen die al een visum hebben, mogen het land nog wel in.

Volgens AP worden reizigers uit Sudan, Syrië, Iran, Libië, Somalië en Jemen negentig dagen geweerd uit de VS. Ook reizigers uit Irak mochten in de eerdere versie van het inreisverbod de VS niet in, maar zouden dat in de aangepaste versie wel mogen.

Het Pentagon en het ministerie van Buitenlandse Zaken hadden hierop aangedrongen, omdat Irak een belangrijke bondgenoot is van de VS in de strijd tegen Islamitische Staat. De Iraakse regering noemt de mogelijke aanpassing aan het inreisverbod "een positief signaal" voor de relatie tussen Irak en de VS.

Opschorting vluchtelingenprogramma

De regering van Trump zegt dat het inreisverbod uit de overwegend islamitische landen noodzakelijk is om de VS te beschermen tegen radicaal islamitisch terrorisme. De eerste versie van het verbod werd na veel demonstraties en klachten van onder meer het Amerikaanse bedrijfsleven door rechters ongeldig verklaard.

Naast het inreisverbod voor mensen uit de zes landen, zou de regering nu ook het volledige Amerikaanse vluchtelingenprogramma 120 dagen willen opschorten. Vluchtelingen die al zijn toegelaten, worden hiermee niet geweerd. Na de opschorting zou de VS niet meer dan 50.000 vluchtelingen toelaten in 2017.

Waarschijnlijk worden Syrische vluchtelingen ook niet langer anders behandeld dan vluchtelingen uit andere landen. Ook is de verwachting dat er in het aangepaste inreisverbod geen sprake meer is van voorrang voor religieuze minderheden.